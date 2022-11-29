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Факти / Україна

Карта бойових дій на 29.11.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 29.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російські окупанти здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.

Нині триває загроза завдання росіянами ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури вглибині території України.

Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

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Карта бойових дій в Україні на 29.11.2022

Карта бойових дій 29 листопада 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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