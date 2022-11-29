Карта бойових дій на 29.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 29 в 6:11

Упродовж доби російські окупанти здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.

Нині триває загроза завдання росіянами ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури вглибині території України.

Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

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