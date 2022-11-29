Минобороны показало первые 152-мм снаряды, изготовленные Укроборонпромом

Ноябрь, 29 в 16:49

Министерство обороны Украины показало первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные государственным концерном Укроборонпром.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале Минобороны.

— Государственный концерн Укроборонпром подготовил ценные подарки для оккупантов, — говорится в сообщении.

Сообщается, что первые 152-мм снаряды украинского производства “поступят адресатам спустя несколько дней”.

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Где именно налажено производство — в Украине, или за рубежом неизвестно.

В начале ноября глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина наладила производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.

Запасы наряды стандартов 122 и 152 мм, используемые украинской постсоветской артиллерией, почти исчерпались еще на начальных этапах войны весной и летом.

Поэтому союзники пытались поставлять их из составов стран Восточной Европы, но и их запасы ограничены.

Поэтому наладка производства собственных снарядов, которую Украина пыталась сделать за последние пять лет, стала очень актуальной. Изготовление таких боеприпасов существенно усилит возможности ВСУ.