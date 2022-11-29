Міноборони показало перші 152-мм снаряди, виготовлені Укроборонпромом

Листопад, 29 в 16:49

Міністерство оборони України показало перші снаряди калібру 152 мм, виготовлені державним концерном Укроборонпром.

Відповідні фото з’явилися у Telegram-каналі Міноборони.

— Державний концерн Укроборонпром підготував цінні подарунки для окупантів, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перші 152-мм снаряди українського виробництва “надійдуть до адресатів за кілька днів”.

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Де саме налагоджене виробництво – в Україні, чи за кордоном, невідомо.

На початку листопада глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна налагодила виробництво артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм.

Запаси наряди стандартів 122 і 152 мм, які використовує українська пострадянська артилерія, майже вичерпались ще на початкових етапах війни навесні та влітку.

Тому союзники намагались постачати їх зі складів країн НАТО Східної Європи, але й їхні запаси обмежені.

Тому налагодження виробництва власних снарядів, яке Україна намагалась зробити протягом останніх п’яти років, стало дуже актуальним. Виготовлення таких боєприпасів суттєво посилить спроможності ЗСУ.