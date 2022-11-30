Ноябрь, 30 в 16:02

Предварительным условием рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО является ее победа в войне с Россией.

Об этом во время пресс-конференции в Бухаресте заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что союзники НАТО готовы и дальше поддерживать Украину передовым военным оборудованием, боеприпасами и всем необходимым для обороны.

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Генсек подчеркнул, что для победы Украины союзники должны мобилизоваться, насколько это возможно. В частности, речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке.

– Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины, — отметил Столтенберг.

По словам Столтенберга, необходимо развивать как политическое, так и практическое партнерство с Украиной.

— Это усилит институции Украины, поможет ей перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины для усиления взаимной совместимости и поможет ей приблизиться к членству, — подытожил генсек НАТО.