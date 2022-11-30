Листопад, 30 в 16:02

Попередньою умовою розгляду членства України в НАТО є її перемога у війні з Росією.

Про це під час пресконференції в Бухаресті заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що союзники НАТО готові й надалі підтримувати Україну передовим військовим обладнанням, боєприпасами та всім необхідним для оборони.

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Генсек наголосив, що для перемоги України союзники мають мобілізуватися наскільки це можливо. Зокрема, йдеться про військову, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку.

– Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звичайно, членство зовсім не буде на порядку денному, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України, — зазначив Столтенберг.

За словами Столтенберга, необхідно розвивати як політичне, так і практичне партнерство з Україною.

– Це посилить інституції України, допоможе їй перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності і також допоможе їй наблизитись до членства, – підсумував генсек НАТО.