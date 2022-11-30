Литва выделяет еще €13 млн для Украины: на что пойдут деньги
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Правительство Литвы выделило еще 13 миллионов евро для Украины, которые потратят на переселенцев и восстановление энергетики.
Об этом на своей официальной странице сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
— Сегодня правительство Литвы утвердило 13 миллионов евро поддержки для Украины, — говорится в сообщении.
Также он подробно объяснил, на что именно пойдут деньги:
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- 5 млн евро в фонд Всемирного банка для Украины;
- 4 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины;
- 2 млн евро для украинских беженцев войны в Молдове;
- 2 млн евро инициативе Зерна из Украины.
К слову, глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Украине танки.