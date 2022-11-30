Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Литва виділяє ще €13 млн для України: на що підуть гроші

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
литва
Фото: Dreamstime

Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України, які витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Про це на своїй офіційній сторінці повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України, – йдеться у повідомленні.

Також він детально пояснив, на що саме підуть гроші.

Зараз дивляться
  • 5 млн євро до фонду Світового банку для України;
  • 4 млн євро на поновлення енергетичної інфраструктури України;
  • 2 млн євро для українських біженців війни у ​​Молдові;
  • 2 млн євро ініціативі Зерна з України.

Раніше глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав країни НАТО надати Україні танки.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка