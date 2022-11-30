Литва виділяє ще €13 млн для України: на що підуть гроші

Листопад, 30 в 20:45

Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України, які витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Про це на своїй офіційній сторінці повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України, – йдеться у повідомленні.

Також він детально пояснив, на що саме підуть гроші.

Зараз дивляться

5 млн євро до фонду Світового банку для України;

4 млн євро на поновлення енергетичної інфраструктури України;

2 млн євро для українських біженців війни у ​​Молдові;

2 млн євро ініціативі Зерна з України.

Раніше глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав країни НАТО надати Україні танки.