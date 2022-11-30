Литва виділяє ще €13 млн для України: на що підуть гроші
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Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України, які витратять на переселенців та відновлення енергетики.
Про це на своїй офіційній сторінці повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
– Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України, – йдеться у повідомленні.
Також він детально пояснив, на що саме підуть гроші.
Зараз дивляться
- 5 млн євро до фонду Світового банку для України;
- 4 млн євро на поновлення енергетичної інфраструктури України;
- 2 млн євро для українських біженців війни у Молдові;
- 2 млн євро ініціативі Зерна з України.
Раніше глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав країни НАТО надати Україні танки.