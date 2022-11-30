Листопад, 30 в 20:25

Президент Володимир Зеленський запросив Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані країні російськими військами, заявивши, що такий візит міг би допомогти мільярдеру зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви з цього приводу.

Про це український лідер заявив під час виступу на саміті DealBook газети The New York Times.

Коментарі Володимира Зеленського були неявним докором Ілону Маску, який минулого місяця запропонував мирний план для України, що включав поступку території Росії.

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– Якщо ви хочете зрозуміти, що тут накоїла Росія, приїжджайте в Україну і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити, – сказав Зеленський.

Примітно, що під час інтерв’ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв’язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якимось чином перервати зв’язок.

– Я вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує, – пожартував Зеленський.

Компанія SpaceX, якою володіє мільярдер Ілон Маск, фінансує роботу інтернет-сервісу Starlink в Україні, де він став цифровим рятувальним колом для солдатів і цивільних осіб на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.

У жовтні Ілон Маск спочатку хотів відключити, але потім відмовився від погроз припинити фінансування сервісу Starlink в Україні.

Він все ж додав, що “хоча Starlink все ще втрачає гроші”, а “інші компанії отримують мільярди” у вигляді податків, “ми просто продовжимо фінансувати” українські Starlink.