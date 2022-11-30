Ноябрь, 30 в 18:38

Реестр оружия в Украине должен заработать, когда парламент примет профильный законопроект. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко убежден, что этот закон будет принят в ближайшее время.

23 февраля этого года парламент одобрил в первом чтении законопроект О праве на гражданское огнестрельное оружие. После полномасштабного вторжения России документ основательно доработали.

— Произойдет смена организационной модели регулирования государством этой сферы. МВД лицензирует субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие изготовление, ремонт и реализацию оружия. А также в зоне ответственности – весь дальнейший жизненный цикл гражданского обращения оружия. Это криминалистическая сертификация оружия, правила его использования, хранения и перевозки, его утилизация, – уточнил он.

Замглавы МВД уверяет, что министерство старается автоматизировать и обезличить эту деятельность, уменьшить бюрократическую составляющую.

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Оформление разрешений предполагается онлайн.

— Люди не будут ходить по учреждениям с бумажками, все будет происходить дистанционно. Необходимые проверки будут проходить автоматически, лицо будет проходить идентификацию с помощью КЭП, действия и т.п., чтобы подать заявку. О результате рассмотрения заявки и решения тоже будем сообщать после того, как его зафиксирует реестр, – сказал Бондаренко.

Он уточнил, что при покупке оружия продавец сможет проверять разрешение и ознакомиться с данными о нем.