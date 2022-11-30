Листопад, 30 в 18:38

Реєстр зброї в Україні повинен запрацювати, коли парламент ухвалить профільний законопроєкт. Заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко переконаний, що цей закон ухвалять найближчим часом.

23 лютого цього року парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт Про право на цивільну вогнепальну зброю. Після повномасштабного вторгнення Росії документ ґрунтовно допрацювали.

– Відбудеться зміна організаційної моделі регулювання державою цієї сфери. МВС ліцензує суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють виготовлення, ремонт і реалізацію зброї. Також у зоні відповідальності – весь подальший життєвий цикл цивільного обігу зброї. Це криміналістична сертифікація зброї, правила її використання, зберігання й перевезення, її утилізація, – уточнив він.

Заступник голови МВС запевняє, що міністерство старається автоматизувати і знеособити цю діяльність, зменшити бюрократичний складник.

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Оформлення дозволів передбачається онлайн.

– Люди не ходитимуть по установах з папірцями, все відбуватиметься дистанційно. Необхідні перевірки проходитимуть автоматично, особа проходитиме ідентифікацію за допомогою КЕП, Дії тощо, щоби подати заявку. Про результат розгляду заявки і рішення теж повідомлятимемо після того, як його зафіксує реєстр, – запевнив Бондаренко.

Він уточнив, що під час покупки зброї продавець зможе перевіряти дозвіл та ознайомитись із даними про неї.