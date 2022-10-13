Октябрь, 13 в 17:25

В Украине в течение года выросло количество граждан, поддерживающих легализацию гражданского огнестрельного оружия. А более 50% украинцев хотели бы приобрести травматическое оружие.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией Gradus Research.

Верховная Рада еще до начала полномасштабной войны приняла в первом чтении законопроект О праве на гражданское огнестрельное оружие. Сейчас он готовится ко второму чтению.

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Поэтому социологи поинтересовались отношением украинцев к законодательной инициативе в условиях военного положения, а также сравнили полученные данные с результатами аналогичного опроса 2021 года.

Выяснилось, что количество граждан, поддерживающих легализацию гражданского огнестрельного оружия в Украине, за год выросло на 9%: с 34% по состоянию на июль прошлого года до 43% в сентябре текущего.

Более высокая поддержка легализации оружия наблюдается среди украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переехать в другие регионы Украины (46%).

Количество негативно относящихся к легализации гражданского огнестрельного оружия за год снизилось с 52% до 41%.

Среди ключевых причин поддержки легализации оружия украинцы называют:

• возможность чувствовать себя в безопасности, защищать себя и родных (71%);

• готовность к обороне при масштабном военном конфликте (56%).

А, например, 26% украинцев убеждены, что легализация оружия для гражданских лиц позволит снизить уровень преступности в стране.

Граждане, не поддерживающие такой шаг (41%), среди аргументов назвали:

• угрозу роста уровня преступности (71%);

• что украинское общество еще не готово к легализации оружия (58%);

• сложность контроля за использованием огнестрельного оружия (53%).

Кроме того, социологи выяснили, что более половины граждан хотели бы приобрести травматическое оружие (52%) для защиты себя, своих родных и жилья.

В то же время 37% респондентов сообщили, что однозначно или скорее всего не приобрели бы его, если бы была такая возможность. Эти показатели остаются стабильными с 2021 года.

Как объяснила социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк, более семи месяцев полномасштабной войны повлияли на мнение украинцев относительно легализации огнестрельного оружия для гражданских лиц. Поддержка такого шага растет.

– Однако среди основных барьеров до сих пор остаются опасения граждан, что государство не сможет наладить строгий контроль за выдачей разрешений на оружие из-за коррупции, – отметила Близнюк.

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. В течение 23-26 сентября 2022 года были опрошены 2 тыс. респондентов. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет.

В сентябре сообщалось, что Министерство внутренних дел до конца октября 2022 года может запустить Единый реестр оружия. Это произойдет, если в ближайшее время Верховная Рада не примет законопроект № 5708 О праве на гражданское огнестрельное оружие.