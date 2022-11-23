Ноябрь, 23 в 10:45

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ Ровенской области.

В общей сложности сотрудники совместно с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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Более полусотни человек, среди которых были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, привлекли к углубленным контрразведывательным опросам.

В частности, их опросили с использованием полиграфа.

Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР.

Некоторые не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки либо повреждения.

Во время мероприятий безопасности сотрудники СБУ обнаружили:

пророссийскую литературу , используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды “русского мира”;

, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды “русского мира”; свыше 2 млн. грн, свыше $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

Все обнаруженные материалы будут переданы для экспертных исследований.

Миллионы наличных, пророссийская литература и паспорта СССР: детали обысков в Киево-Печерской лавре / 14 фотографий

Кроме того, во время контрразведывательных мероприятий на территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний украинец, который может быть причастен к противоправной деятельности в Украине пророссийского информационного агентства Антван.

По свидетельству СБУ, этот мужчина является доверенным лицом гражданина РФ Орлова А.В., которому принадлежит одноименная российская компания ANTVAN GROUP.

Россиянин недавно владел в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания.

После возбуждения уголовного производства это имущество арестовано.

В СБУ подчеркивают: меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства.

– В своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины, – отметили в ведомстве.

Напомним, что 22 ноября Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией и Нацгвардией пришла с обысками в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру в Киеве.

Как пояснили в ведомстве, к мерам безопасности прибегли для противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.