Декабрь, 02 в 7:53

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области, Григоровка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Курдюмовка, Пивничное, Першотравневое, Красногоровка, Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 02.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 282-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.