Карта боевых действий на 02.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области, Григоровка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Курдюмовка, Пивничное, Першотравневое, Красногоровка, Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 02.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 282-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.