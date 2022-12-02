Карта бойових дій на 02.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області, Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Першотравневе, Красногорівка, Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 02.12.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.