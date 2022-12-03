Украина получила грант в размере $1,5 млрд от США – Минфин

Декабрь, 02 в 22:20

Украина получила грант в размере $1,5 млрд от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

— Это первый транш грантовых средств с $4,5 млрд, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине, — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг за программой медицинских гарантий и т.д.

Сейчас смотрят

Напомним, что 24 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере $4,5 млрд.