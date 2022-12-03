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Факты / Україна

Карта боевых действий на 03.12.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.

Также захватчики ударили ракетами по гражданским объектам Днепра, Запорожья, Заречного Запорожской области, Константиновки Донецкой области.

Кроме того, враг более 10 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позициям ВСУ вдоль линии столкновения.

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