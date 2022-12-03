Карта бойових дій на 03.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 03 в 6:39

Упродовж доби російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях українських військ уздовж лінії зіткнення.

Також загарбники вдарили ракетами по цивільних об’єктах Дніпра, Запоріжжя, Зарічного Запорізької області, Костянтинівки Донецької області.

Крім того, ворог понад 10 разів відкривав вогонь із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсону, Антонівки та позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

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