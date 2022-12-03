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Факты / Україна

РФ изменила тактику: Подоляк спрогнозировал, когда возможен новый ракетный удар

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия несколько изменила тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине и ждет усиления морозов.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

– Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась. Они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась до 8-10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине, – предполагает Подоляк.

По его мнению, Россия хочет заморозить украинцев, поэтому ждет возможности максимально ударить по объектам, отвечающим за обеспечение теплом.

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Накануне спикер пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк призвала украинцев подготовиться к новой ракетной атаке со стороны РФ, которая состоится с высокой вероятностью и может быть массированной.

В то же время подчеркнула, что не стоит напрягать себя настолько, чтобы ее ждать.

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