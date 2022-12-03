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Факти / Україна

РФ змінила тактику: Подоляк спрогнозував, коли можливий новий ракетний удар

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія дещо змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні і чекає на посилення морозів.

Про це він заявив в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній.

– Мені здається, що зараз тактика Росії дещо змінилася. Вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі знижувалася до 8-10 градусів морозу. І ось у цей момент вони хочуть завдати найчутливішого удару по Україні, – припускає Подоляк.

На його думку, Росія хоче заморозити українців, тому чекає на можливість максимально вдарити по об’єктах, які відповідають за забезпечення теплом.

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Напередодні речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала українців підготуватися до нової ракетної атаки з боку РФ, яка відбудеться з високою ймовірністю і може бути масованою.

Водночас наголосила, що не варто напружувати себе настільки, щоб її чекати.

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