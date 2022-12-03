РФ змінила тактику: Подоляк спрогнозував, коли можливий новий ракетний удар

Грудень, 03 в 11:47

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія дещо змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні і чекає на посилення морозів.

Про це він заявив в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній.

– Мені здається, що зараз тактика Росії дещо змінилася. Вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі знижувалася до 8-10 градусів морозу. І ось у цей момент вони хочуть завдати найчутливішого удару по Україні, – припускає Подоляк.

На його думку, Росія хоче заморозити українців, тому чекає на можливість максимально вдарити по об’єктах, які відповідають за забезпечення теплом.

Зараз дивляться

Напередодні речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала українців підготуватися до нової ракетної атаки з боку РФ, яка відбудеться з високою ймовірністю і може бути масованою.

Водночас наголосила, що не варто напружувати себе настільки, щоб її чекати.