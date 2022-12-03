Декабрь, 03 в 11:39

Днем 3 декабря в Запорожье раздаются взрывы.

Об этом с места происшествия передают местные жители.

Следует отметить, что громкие звуки слышны в области без объявления воздушной тревоги.

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В настоящее время сирены сработали только в одном районе Сумской области, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Неизменно “красной” на карте воздушных тревог с 4 апреля 2022 года остается Луганская область.

К слову, взрывы в Запорожье были слышны и ночью.

В одном из населенных пунктов Запорожского района взорвались две российские ракеты.

Во время ночного обстрела российские войска разрушили там крыши и выбили стекла в зданиях.

Официальные комментарии по поводу ситуации в городе и области днем 3 декабря пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 283-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.