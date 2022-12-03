У Запоріжжі без оголошення тривоги лунають вибухи

Грудень, 03 в 11:39

Удень 3 грудня в Запоріжжі лунають вибухи.

Про це з місця події передають місцеві жителі.

Варто наголосити, що гучні звуки чутно в області без оголошення повітряної тривоги.

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На цю хвилину сирени спрацювали тільки в одному районі Сумської області, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Незмінно “червоною” на карті повітряних тривог із 4 квітня 2022 року залишається Луганська область.

До слова, вибухи в Запоріжжі було чутно й уночі.

В одному з населених пунктів Запорізького району вибухнули дві російські ракети.

Під час нічного обстрілу російські війська зруйнували там дахи та вибили шибки в будівлях.

За попередньою інформацією, люди вціліли.

Офіційні коментарі з приводу ситуації в місті та області вдень 3 грудня поки не надходили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.