У Запоріжжі без оголошення тривоги лунають вибухи
Удень 3 грудня в Запоріжжі лунають вибухи.
Про це з місця події передають місцеві жителі.
Варто наголосити, що гучні звуки чутно в області без оголошення повітряної тривоги.
На цю хвилину сирени спрацювали тільки в одному районі Сумської області, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Незмінно “червоною” на карті повітряних тривог із 4 квітня 2022 року залишається Луганська область.
До слова, вибухи в Запоріжжі було чутно й уночі.
В одному з населених пунктів Запорізького району вибухнули дві російські ракети.
Під час нічного обстрілу російські війська зруйнували там дахи та вибили шибки в будівлях.
За попередньою інформацією, люди вціліли.
Офіційні коментарі з приводу ситуації в місті та області вдень 3 грудня поки не надходили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.