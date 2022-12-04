Декабрь, 04 в 19:29

Представитель государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад сообщила, что в настоящее время украинский ударный беспилотник находится на финальной стадии испытаний. Он имеет боевую часть 75 кг и дальность полета до 1000 км.

– Мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы, – Ред.) во исполнение поручения начальника Генштаба. После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года – пытаемся обещание сдержать, – рассказала она.

Напомним, о том, что Укроборонпром совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства, стало известно в августе.

Эта программа подразумевает партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

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В октябре Укроборонпром сообщал, что разработка украинского беспилотника завершается. Тогда концерн отметил, что БПЛА будет иметь дальность полета до 1000 км и вес боевой части 75 кг.

Фото: Укроборонпром