Грудень, 04 в 19:29

Речниця державного концерну Укроборонпром Наталія Сад повідомила, що наразі український ударний безпілотник знаходиться на фінальній стадії випробувань. Він має бойову частину у 75 кг та дальність польоту до 1000 км.

– Ми переходимо до етапу випробування під дією РЕБ (засобів радіоелектронна боротьби, – Ред.) на виконання доручення начальника Генштабу. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року – намагаємося обіцянки дотриматися, – розповіла вона.

Нагадаємо, про те, що Укроборонпром спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави, стало відомо у серпні.

Ця програма передбачає партнерство з приватними розробниками БПЛА для швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

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В жовтні Укроборонпром повідомляв, що розробка українського безпілотника завершується. Тоді концерн зазначив, що БПЛА матиме дальність польоту до 1000 км і вагу бойової частини 75 кг.

Фото: Укроборонпром