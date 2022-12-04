Післявоєнна відбудова України коштуватиме близько €600 млрд – Світовий банк

Грудень, 04 в 21:55

Згідно з прогнозами Світового банку, післявоєнна відбудова України коштуватиме близько €500-600 млрд.

При цьому, за словами віцепрезидента Світового банку Ганни Б’єрде, рівень потрібних коштів зріс з €350 млрд на початку червня 2022 року до €500-600 млрд на сьогодні.

– Раніше ми опублікували цифру, розраховану спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад, щодо енергоефективності? Станом на початок червня, це було близько 350 млрд євро, – каже вона.

На думку Б’єрде, для відновлення України потрібен обґрунтований стратегічний план на кшталт плану Маршалла, і це має бути “поєднання державних та приватних коштів”.

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Віцепрезидент розповіла, що ще на початку осені Світовий банк прогнозував падіння ВВП України цього року на 35%, проте після атак РФ інфраструктури показники змінились.

– Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для української держави. Це дуже тривожна ситуація, – зазначила вона.

При цьому Б’єрде відзначила “прекрасну роботу” українців щодо відновлення зруйнованої ракетами інфраструктури. Хоча й спрогнозувала, що якщо напади агресора не припиняться, Україна зіткнеться із нестачею запчастин та обладнання.

Б’єрде також звернула особливу увагу на катастрофічні наслідки війни в Україні у гуманітарній сфері.

– До кінця 2022 року в Україні 8 млн осіб житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте із 2% до 25%, – констатувала вона.

Джерело: Die Presse