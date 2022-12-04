РФ готовит новую ракетную атаку и не стоит привязываться ко дням недели — Гуменюк

Декабрь, 04 в 18:22

РФ готовит новую массированную ракетную атаку по Украине, которая может произойти в любой момент.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

— Вполне вероятно, что они готовят свой арсенал, и вполне вероятно, что выжидают. Потому что мы понимаем, что усиление особенностей зимних погодных условий может быть дополнительным фактором, когда они захотят применить такую атаку, — сказала Гуменюк.

Она добавила, что ракетные удары готовятся и возможны в любой день, поэтому привязываться к понедельнику-вторнику или среды не стоит.

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