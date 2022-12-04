РФ готовит новую ракетную атаку и не стоит привязываться ко дням недели — Гуменюк
РФ готовит новую массированную ракетную атаку по Украине, которая может произойти в любой момент.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.
— Вполне вероятно, что они готовят свой арсенал, и вполне вероятно, что выжидают. Потому что мы понимаем, что усиление особенностей зимних погодных условий может быть дополнительным фактором, когда они захотят применить такую атаку, — сказала Гуменюк.
Она добавила, что ракетные удары готовятся и возможны в любой день, поэтому привязываться к понедельнику-вторнику или среды не стоит.
— Необязательно привязывать к понедельнику, вторнику, среде или ждать до четверга. Надо понимать, что это возможно в любой момент, особенно когда такой ресурс наготове в море. Авиация также проявляет определенную активность, за которой мы следим и сообщаем. Это (ракетный удар, — Ред.) вполне вероятно в любой момент. Для них ни день, ни ночь не имеют значения, их задача — террор, — подчеркнула глава пресс-центра.