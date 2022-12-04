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Факти / Україна

РФ готує нову ракетну атаку і не варто прив’язуватися до днів тижня – Гуменюк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

РФ готує нову масовану ракетну атаку по Україні, яка може статися будь-якої миті.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу.

– Цілком імовірно, що вони готують свій арсенал, і цілком імовірно, що вичікують. Тому що ми розуміємо, що посилення особливостей зимових погодних умов може бути додатковим фактором, коли вони захочуть застосувати таку атаку, – сказала Гуменюк.

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Вона додала, що ракетні удари готуються і можливі будь-якого дня, тому прив’язуватися до понеділка-вівторка чи середи не варто.

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– Необов’язково прив’язувати до понеділка, вівторка, середи або чекати до четверга. Треба розуміти, що це можливо будь-якої миті, особливо коли такий ресурс напоготові в морі. Авіація також виявляє певну активність, за якою ми стежимо та повідомляємо. Це (ракетний удар, — Ред.) цілком імовірно будь-якої миті. Для них ні день, ні ніч не мають значення, їхнє завдання — терор, — наголосила голова прес-центру.

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