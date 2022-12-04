Декабрь, 04 в 14:43

Единственной гарантией безопасности для России является гуманизм европейской судебной системы, ведь после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Стране-террористу и убийцам хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь, — написал он.

Данилов подчеркнул, что сейчас нужно гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.

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— Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная так называемая Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира, добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в “гарантиях безопасности”, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.