Єдиною гарантією безпеки для Росії є гуманізм європейської судової системи, адже після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари, – написав він.

Данілов наголосив, що зараз треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

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