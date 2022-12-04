Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вирок у Гаазі не передбачає смертної кари: Данілов про гарантії безпеки для Росії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Данілов

Єдиною гарантією безпеки для Росії є гуманізм європейської судової системи, адже після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари, – написав він.

Данілов наголосив, що зараз треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

Зараз дивляться

– Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована так звана Росія – краща гарантія миру для Європи та світу, – додав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в “гарантіях безпеки”, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Читайте
Арахамія озвучив умови переговорів про “гарантії безпеки” для РФ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка