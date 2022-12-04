Вирок у Гаазі не передбачає смертної кари: Данілов про гарантії безпеки для Росії
Єдиною гарантією безпеки для Росії є гуманізм європейської судової системи, адже після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
– Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари, – написав він.
Данілов наголосив, що зараз треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.
– Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована так звана Росія – краща гарантія миру для Європи та світу, – додав він.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в “гарантіях безпеки”, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.