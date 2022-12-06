Буданов: Будут еще немного трудные времена, но проигрыш России – решенный вопрос

Декабрь, 06 в 16:17

Весь мир понимает, что Украина уже победила в этой войне, хотя некоторое время еще будет достаточно тяжело. Однако проигрыш России – это уже решенный вопрос.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

– Украина уже победила, это чувствуют все в мире. Да, будет тяжело еще определенный период времени, но глобально это ничего не изменит, – подчеркнул он.

Даже российские пропагандисты, как отметил Будавнов, в последние три месяца резко сменили риторику.

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– Во-первых, они начали осторожно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет, и сейчас уже дошли до того, что о победе речь не идет – хоть бы не проиграть. Но все понимают, что это невозможно. Проигрыш уже налицо, – объяснил Буданов.

По его словам, проигрыш России – уже решенный вопрос, и в Кремле об этом знают.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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