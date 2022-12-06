Буданов: Будуть ще трохи важкі часи, але програш Росії – вирішене питання

Грудень, 06 в 16:17

Весь світ розуміє, що Україна вже перемогла у цій війні, хоча деякий час ще буде доволі важко. Проте програш Росії – це вже вирішене питання.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов.

– Україна вже перемогла, це відчувають всі у світі. Так, буде важко ще певний період часу, але глобально це нічого не змінить, – наголосив він.

Навіть російські пропагандисти, як зазначив Буданов, в останні три місяці різко змінили риторику.

Зараз дивляться

– По-перше, вони почали обережно критикувати своє керівництво, потім – вищий генералітет, і зараз вже дійшли до того, що про перемогу не йдеться – аби не програти. Але всі розуміють, що це нереально. Програш вже очевидний, – пояснив Буданов.

За його словами, програш Росії – вже вирішене питання, і в Кремлі про це знають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 286-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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