Грудень, 06 в 15:40

Українські посольства у Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, терор українських дипустанов продовжився.

– Проти українських посольств і консульств була розгорнута кампанія терору і залякування. Пакет із вибухівкою в Мадриді, закривавлені листи з очима тварин в інших столицях – можу лише повторити для всіх ворогів української дипломатії та України: вам не вдасться налякати або зупинити нас, – сказав міністр на брифінгу 6 грудня.

Кулеба повідомив про нові випадки, коли в українські посольства надсилають небезпечні предмети.

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– Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Усіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час і гроші на поштові марки. Нічого цим ви не досягнете, – заявив Кулеба.

Нагадаємо, 30 листопада посольство України у Мадриді отримало конверт з вибухівкою. Унаслідок детонації комендант був травмований. Іспанська поліція вже встановила, звідки він був відправлений. Цього дня ще два українські посольства отримали пакунки з погрозами.

1 грудня вибухівки також прислали до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс компанії Instalaza в Сарагосі.

Через два дні після вибуху до українського посольства в Іспанії прийшов закривавлений пакунок.

А ще у п’яти країнах до українських посольств надійшли посилки з очима тварин.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомляв, що наразі вже налічується 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах.