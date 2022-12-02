Декабрь, 02 в 12:30

Украинские посольства и консульства в пяти странах Европы получили окровавленные посылки.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, после взрыва посылки в руках работника украинского дипломатического учреждения в Мадриде, другие посольства и консульства нашего государства начали получать угрозы.

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Теперь в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных.

Сами посылки были пропитаны жидкостью характерного цвета и соответствующим запахом крови.

Представитель МИД подчеркнул, что сейчас пытаются изучить содержание таких посланий.

Кроме того, акт вандализма подвергся входу в квартиру посла Украины в Ватикане, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Это письмо вместе с другими конвертами синхронно поступило с территории одной европейской страны.

— Есть основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины, — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В настоящее время украинская сторона взаимодействует со стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.

Все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

МИД Украины призывает иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Ранее сообщалось, что посольство США в Мадриде получило письмо, аналогичное тем посылкам-бомбам, отправленным в посольство Украины, на испанскую авиабазу и в оружейную компанию в Сарагосе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сообщил, что в день, когда посольство Украины в Испании получило сверток с бомбой, еще два диппредставительства получили письма с “очень конкретными угрозами”.