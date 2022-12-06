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Факти / Україна

У Росії ще достатньо Ту-95 для ракетних ударів по Україні – Ігнат

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ту-95
Фото: Getty Images

Знищення двох бомбардувальників Ту-95 суттєво не вплине на здатність РФ завдавати нових ракетних ударів по Україні, оскільки їх ще достатньо на озброєнні ЗС країни-агресора.

Про це заявив в ефірі телемарафону на Freeдом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи вибухи 5 грудня на аеродромах в Енгельсі та Дягілево.

– Літаків цих достатньо, і не тільки Ту-95, а й Ту-160. Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести, а їх у Росії ще багато. Йдеться про десятки, тому говорити, що вони не зможуть завдавати ударів, теж не можна. Сам аеродром великий, тому збиток, думаю, мінімальний. Водночас це тривожний сигнал для них, – наголосив він.

Перед масованою ракетною атакою 5 грудня на двох російських аеродромах, де дислоковано стратегічні бомбардувальники – Енгельс у Саратовській області та Дягілево в Рязанській області – пролунали вибухи.

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За попередніми даними, зокрема в Енгельсі нібито через атаку невідомого безпілотника пошкоджено два літаки Ту-195 та поранено двох людей, а в Дягілево спалахнув бензовоз і стався вибух, внаслідок якого загинуло троє російських військових.

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