Декабрь, 06 в 22:19

Мобилизованный россиянин жалуется матери на плохое обеспечение и массовое дезертирство среди других мобилизованных в Донецкой области.

Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам оккупанта, никаких хороших новостей у него нет, а сослуживцы по военной службе покидают место службы.

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— Уходят люди, уходят… Бегут. Это дезертирство… Если в декабре нас в отпуск не отправят, то и я сбегу, — говорит оккупант.

По его словам, российские военные не могут выспаться или поесть, а из-за плохого снабжения захватчикам приходится жить в болоте.

Кроме того, мобилизованные не видели своих командиров, а самим военным говорят, что никуда не планируют их отпускать.

— Они боятся (отпускать, — Ред.), поскольку прокуратура (узнает, — Ред.), потому что здесь никакого обеспечения нет, еды нет, — жалуется россиянин.

По его словам, многие военные РФ становятся дезертирами, но все осложняется тем, что они прислали паспорта домой.

— Если бы мы паспорта домой не отправили, то с**бались (сбежали, — Ред.) бы очень быстро, — жалуется он.

В России полным ходом идет подготовка к новой волне мобилизации в начале 2023 года для пополнения потерь в войне против Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине не придется прибегать к зеркальным мерам, но Запад должен предоставить ВСУ больше вооружения.

Источник: ГУР

Фото: ГУР