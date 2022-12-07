Грудень, 06 в 22:19

Мобілізований росіянин жаліється матері на погане забезпечення та масове дезертирство серед інших мобілізованих на Донеччині.

Про це йдеться у новому перехоплені Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами окупанта, жодних гарних новин у нього немає, а товариші по військовій службі залишають місце служби.

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– Йдуть люди, йдуть… Втікають. Це дезертирство… Якщо у грудні нас у відпустку не відправлять, то і я втечу, – каже окупант.

За його словами, російські військові не можуть виспатись чи поїсти, а через погане постачання загарбникам доводиться жити в болоті.

Крім того, мобілізовані не бачили своїх командирів, а самим військовим кажуть, що нікуди не планують їх відпускати.

– Вони бояться (відпускати, – Ред.), оскільки прокуратура (дізнається, – Ред.), бо тут жодного забезпечення немає, їжі немає, – скаржиться росіянин.

За його словами, багато військових РФ стає дезертирами, але все ускладнюється тим, що вони надіслали паспорта додому.

– Якби ми паспорти додому не відправили, то з**балися (втекли, – Ред.) би дуже швидко, – жаліється він.

У Росії повним ходом йде підготовка до нової хвилі мобілізації на початку 2023 року задля поповнення втрат у війні проти України. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні не доведеться вдаватись до дзеркальних заходів, але Захід має надати ЗСУ більше озброєння.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР