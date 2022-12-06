Декабрь, 06 в 19:50

В Минобороны не видят необходимости дополнительной мобилизации в Украине, но в Генштабе разрабатывают ответные меры на вторую волну мобилизации в России.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства также заявил, что в связи с возможной второй волной мобилизации в РФ в Генштабе ВСУ уже делаются “определенные организационные мероприятия”, что находится под контролем верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского.

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— Говорить, что сегодня нам нужна дополнительная мобилизация — вопрос так сейчас не стоит. У нас достаточно сегодня людей в ВСУ и вообще в секторе безопасности и обороны, а нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие: начиная от артиллерии, снарядов, бронированных автомашин, танков и самолетов. Партнеры знают об этом перечне. Это необходимо, чтобы наши ребята могли быть более успешными на фронте, как мы это уже демонстрируем 9 месяцев, — сказал он.

В то же время министр обороны прокомментировал петицию о демобилизации военных ВСУ, которые прослужили один год на фронте. Ранее указанную петицию президент Зеленский передал на рассмотрение правительства. По его мнению, эта петиция не отвечает интересам обороноспособности Украины. Впрочем, в Верховной Раде сейчас рассматривают отпуска для военных, поэтому, считает Резников, это является наиболее цивилизованным решением.

По его словам, Россия по многим позициям крылатых и баллистических ракет использовала больше, чем предусматривает необходимый резерв, который должен быть в случае нападения на РФ.

— Если вы посмотрите на ракеты Искандер, то их (осталось, — Ред.) менее 13%. Хотя правила говорят, что 25%, а то и 30% надо оставлять. До вчерашнего нападения ракет Калибр было 37%, вчера они 20 (ракет, — Ред.) отстреляли, соответственно, где-то к 30% уже приближается, — говорит министр.

Резников отметил, что у россиян резко упала способность изготавливать ракеты, после того, как на Россию были наложены западные санкции, а по некоторым ракетам такой возможности вообще нет.

— Единственное, чтобы мы не очень сильно так радовались, у них большой запас ракет С300 — это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, а они их запускают в режиме земля-земля и таким образом пытаются терроризировать наши приграничные области, или области, которые граничат с временно оккупированными территориями, — сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что эта война является войной ресурсов, а западные партнеры помогают Украине обеспечить эти ресурсы на поле боя, что демонстрирует успех ВСУ.

По мнению Алексея Резникова, потраченные запасы России могут служить поводом для смены военного руководства в ВС РФ.

— Мир уже привык, что есть государство-террорист, и постепенно закручивает ему гайки. Все завершится их полным поражением, — сказал он.

Министр обороны прокомментировал падение ракеты в Молдове. По его словам, все может быть, поэтому Украина допускает и варианты падения украинской ракеты противовоздушной обороны.

— Главное, что ни у кого к нам нет претензий. Все понимают, что Украина, в соответствии с конвенциями международными, применяет свое право на самооборону, — подчеркнул он.

Алексей Резников также считает, что после неудачных обстрелов объектов инфраструктуры Украины, в Кремле могут изменить тактику, и среди рисков есть повторное нападение со стороны Беларуси.

— Сегодня, непосредственно на данный момент, ударная группировка в Беларуси не зафиксирована, но если они примут такое решение, то им нужно будет определенное время, и мы увидим эти подготовки, — сказал он.

Министр обороны надеется, что белорусский народ не хочет войны с Украиной, чтобы белорусы погибали на украинской земле.

Алексей Резников добавил, что на Западе хотят продолжать помогать Украине несмотря на то, что были опасения усталости от войны. Все потому, что партнеры Киева видят успехи ВСУ в войне с Россией, тогда как в начале вторжения все прогнозировали захват Украины за несколько дней.

Кроме того, Резников заявил, что украинские женщины, которые воюют на фронте, могут прокоммуницировать с военным руководством свое положение на поле боя, чтобы быть более эффективными в российско-украинской войне. В качестве примера, министр привел подготовку снайперов в странах Балтии, куда могут записаться украинские женщины.

В то же время министр обороны сообщил, что в отдельных подразделениях уже используется унифицированная военная форма для женщин, служащих в ВСУ. Сейчас в Минобороны ждут реакции на использование формы, после чего это будет введено как полноценный стандарт.