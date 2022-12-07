Декабрь, 07 в 17:59

Цели Украины будут заканчиваться там, где этого будут требовать национальные интересы освобождения украинской территории от российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украиный Алексей Данилов.

Он прокомментировал различные заявления со стороны западных политиков, которые призывают “не допустить эскалации конфликта” с Россией.

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По словам Данилова, главной целью “тех, кто повторяет эту мантру, — подменить реальные шаги ширмой бездеятельности и безвольности”.

— Для тех, кто еще не понял, объясняю. В первую очередь нет никакого конфликта, а есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 с полномасштабным вторжением РФ… Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом Путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение нашей мирной жизни, — написал секретарь СНБО.

Алексей Данилов добавил, что с украинской стороны будут использоваться все разрешенные международным правом средства для того, чтобы Россия была наказана, а оккупированные территории были освобождены.

— Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями, — написал он.

Чиновник добавил, что цели Украины будут определяться национальными интересами.

— Для достижения поставленных верховным главнокомандующим задач цели Украины будут заканчиваться там, где этого будут требовать национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится т.н. Россия и канет в историческое небытие, — заявил Данилов.

Алексей Данилов подчеркнул, что лучшим методом “не допустить эскалации конфликта” является устранение всего конфликта, а также помощь в поражении России на поле боя. Он также считает, что важными элементами являются “денуклеаризация, депутинизация и дерашизация” России.

Ранее президент Владимир Зеленский провел 7 декабря заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались шаги по уменьшению боевых возможностей российских войск.

Источник: Олексій Данілов