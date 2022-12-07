Грудень, 07 в 17:59

Цілі України закінчуватимуться там, де цього вимагатимуть національні інтереси звільнення української території від російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він прокоментував різні заяви з боку західних політиків, які закликають “не допустити ескалації конфлікту” з Росією.

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За словами Данілова, головною метою “тих, хто повторює цю мантру, – підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності та безвольності”.

– Для тих, хто ще не зрозумів, пояснюю. Насамперед немає жодного конфлікту, а є повноцінна війна, яка розпочалася 27 лютого 2014 року із захоплення парламенту й уряду Криму російськими військовими, продовжилася кривавою бійнею в Луганській і Донецькій областях і набула активної фази 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням РФ… Для нас не може бути більшої ескалації, ніж убивство режимом Путіна 444 українських дітей, тисяч військових і цивільних, втрата території та руйнація нашого мирного життя, – написав секретар РНБО.

Олексій Данілов додав, що з українського боку будуть використовуватися всі дозволені міжнародним правом засоби для того, щоб Росія була покарана, а окуповані території були звільнені.

– Усі об’єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент російської триколірної ганчірки, є нашими легітимними і потенційними цілями, – написав він.

Чиновник додав, що цілі України визначатимуться національними інтересами.

-Для досягнення поставлених верховним головнокомандувачем завдань цілі України будуть закінчуватися там, де цього потребуватимуть національні інтереси, а українські стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться т. зв. Росія і сконає в історичне небуття, – заявив Данілов.

Олексій Данілов підкреслив, що найкращим методом “не допустити ескалації конфлікту” є усунення всього конфлікту, а також допомога в поразці Росії на полі бою. Він також вважає, що важливими елементами є “денуклеаризація, депутинізація і дерашизація” Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський провів 7 грудня засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалися кроки щодо зменшення бойових можливостей російських військ.

Джерело: Олексій Данілов