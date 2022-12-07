Декабрь, 07 в 15:12

Папа Римский Франциск сравнил войну РФ против Украины с “операцией Рейнгард” – уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA. Понтифик отметил, что “упоминание этих ужасающих событий должно пробудить во всех стремления и поступки в пользу мира”.

– В понедельник Центр католически-еврейских отношений Люблинского католического университета чествовал годовщину “операции Рейнгард”. Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов человек, преимущественно еврейского происхождения. История повторяется. Видим сейчас, что происходит в Украине, — сказал Франциск.

Кроме этого Папа Римский напомнил, что завтра будет отмечаться праздник Непорочного зачатия Девы Марии, и призвал молиться за Украину.

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— Просим Богородицу быть утешением для тех, кто переживает испытание грубостью войны, особенно для многострадальной Украины. Молимся за этот многострадающий народ-мученик, — цитирует слова понтифика Vatican News.

Отметим, что Операция Рейнгард или Рейнгардт – кодовое название государственной программы Третьего рейха по систематическому уничтожению евреев и цыган в генерал-губернаторстве.

С июля 1942 года по октябрь 1943 года в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка было убито более 2 млн евреев и около 50 тыс. цыган.