СБУ проводит обыски на территории храмов УПЦ МП в трех областях
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
В частности, речь идет о:
- Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП)
- Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП)
- Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон)
- Управление Черкасской епархии УПЦ
- Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы)
- Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы)
- Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань)
- Георгиевский женский монастырь (Уманский район)
- Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы)
- Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район)
- Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район)
- религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)
- Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)
В СБУ отмечают, что обыски проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки “русского мира” и защиты населения от провокаций и террористических актов.
— При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Все действия происходят в рамках действующего законодательства, — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщили, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ обнаружили ноутбук с детской порнографией.