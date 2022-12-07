СБУ проводит обыски на территории храмов УПЦ МП в трех областях

Декабрь, 07 в 11:59

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

В частности, речь идет о:

Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП)

Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП)

Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон)

Управление Черкасской епархии УПЦ

Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы)

Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы)

Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань)

Георгиевский женский монастырь (Уманский район)

Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы)

Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район)

Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район)

религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)

Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)

В СБУ отмечают, что обыски проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки “русского мира” и защиты населения от провокаций и террористических актов.

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— При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Все действия происходят в рамках действующего законодательства, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщили, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ обнаружили ноутбук с детской порнографией.