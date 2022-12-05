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Факты / Происшествия

На объектах УПЦ МП в Полтавской области проводятся контрразведывательные мероприятия – СБУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Обшуки на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області
Фото: СБУ

С целью предотвращения использования религиозных общин как ячейки “русского мира”, а также защиты людей от провокаций и терактов, сотрудники СБУ и Нацполиции 5 декабря проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре под Лубнами (Полтавская и Миргородская епархии УПЦ МП) и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии.

Эти меры безопасности – одна из составляющих системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб.

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Обшуки на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області
Обшуки на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області
Обшуки на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області
Обшуки на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області
Обшуки на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області
Обшуки на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області
На объектах УПЦ МП в Полтавской области проводятся контрразведывательные мероприятия – СБУ / 3 фотографии

На днях президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

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Источник: СБУ
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