Декабрь, 05 в 13:09

С целью предотвращения использования религиозных общин как ячейки “русского мира”, а также защиты людей от провокаций и терактов, сотрудники СБУ и Нацполиции 5 декабря проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре под Лубнами (Полтавская и Миргородская епархии УПЦ МП) и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии.

Эти меры безопасности – одна из составляющих системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб.

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Обыски производятся в пределах действующего законодательства.

На объектах УПЦ МП в Полтавской области проводятся контрразведывательные мероприятия – СБУ / 3 фотографии

На днях президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.