На объектах УПЦ МП в Полтавской области проводятся контрразведывательные мероприятия – СБУ
С целью предотвращения использования религиозных общин как ячейки “русского мира”, а также защиты людей от провокаций и терактов, сотрудники СБУ и Нацполиции 5 декабря проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.
В частности, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре под Лубнами (Полтавская и Миргородская епархии УПЦ МП) и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии.
Эти меры безопасности – одна из составляющих системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб.
Правоохранители осматривают территорию и помещения при непосредственном участии представителей церкви.
Обыски производятся в пределах действующего законодательства.
На днях президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.