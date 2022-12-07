Декабрь, 07 в 16:30

Турецкая компания Karpowership, которая строит, эксплуатирует и владеет флотом судов, ведет переговоры о поставках до 400 мегаватт электроэнергии в Украину через Молдову и Румынию, сообщила Зейнеп Харези, коммерческий директор Karpowership.

Сейчас компания имеет 6 тыс. мегаватт установленной мощности благодаря своему парку из 36 электростанций мощностью от 30 мегаватт до около 500 мегаватт.

Деятельность компании в основном сосредоточена на Африке, Азии и Латинской Америке, однако энергетический кризис в Европе и война в Украине заставили ее сосредоточиться на европейских направлениях, и сейчас ведутся переговоры по поставкам электроэнергии в Украину.

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— Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, в том числе с Организацией Объединенных Наций (ООН) и некоторыми другими организациями, оказывающими помощь, о предоставлении около 300 или 400 мегаватт электроэнергии с помощью электростанций, пытаясь найти лучшее решение относительно того, как и где разместить электростанции, — сказала Харези в интервью Anadolu.

Учитывая соображения безопасности и тот факт, что активы, которые непосредственно предназначены для Украины, не подлежат страхованию, в конечном итоге было решено, что было бы лучше разместить электростанции в портах Молдовы и Румынии, откуда электроэнергия затем будет передаваться по линиям электропередач в Украину.

По словам Харези, технически возможно, чтобы три-четыре электростанции, размещенные в разных портах Молдовы и Румынии, обеспечивали необходимую для Украины мощность по конкурентным ценам.

— Наши цены на электроэнергию дешевле, чем затраты на производство электроэнергии в Европе. Мы стараемся сделать так, чтобы можно было обеспечить Украину электроэнергией, учитывая гуманитарный аспект, — отметила она.

Она сообщила, что ООН проинформировали об этом плане с целью координации действий.

Харези отметила, что после завершения технических аспектов плана, мощность 300 мегаватт может обеспечить потребности в электроэнергии до миллиона домов в Украине в течение месяца.

— Украине сейчас важен каждый киловатт-час электроэнергии. Единственной проблемой для поставки электроэнергии в Украину через Молдову и Румынию могут быть бюрократические и политические вопросы, — сказала она.

Напомним, в результате массированных атак в Украине вводятся экстренные отключения света.

Источник: Anadolu

Фото: Karpowership