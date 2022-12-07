Грудень, 07 в 16:30

Турецька компанія Karpowership, яка будує, експлуатує і володіє флотом суден, веде переговори про постачання до 400 мегаватів електроенергії в Україну через Молдову і Румунію, повідомила Зейнеп Харезі, комерційний директор Karpowership.

Наразі компанія має 6 тис. мегаватів встановленої потужності завдяки своєму парку з 36 електростанцій потужністю від 30 мегаватів до близько 500 мегаватів.

Діяльність компанії здебільшого зосереджена на Африці, Азії та Латинській Америці, однак енергетична криза в Європі та війна в Україні змусили її зосередитися на європейських напрямках, і наразі тривають переговори щодо постачання електроенергії в Україну.

Зараз дивляться

– Зараз ми ведемо переговори з Україною, в тому числі з Організацією Об’єднаних Націй (ООН) та деякими іншими організаціями, що надають допомогу, про надання близько 300 або 400 мегаватів електроенергії за допомогою електростанцій, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розмістити електростанції, – сказала Харезі в інтерв’ю Anadolu.

Враховуючи міркування безпеки і той факт, що активи, які безпосередньо призначені для України, не підлягають страхуванню, в підсумку було вирішено, що було б краще розмістити електростанції в портах Молдови та Румунії, звідки електроенергія потім передаватиметься лініями електропередач в Україну.

За словами Харезі, технічно можливо, щоб три-чотири електростанції, розміщені в різних портах Молдови та Румунії, забезпечували необхідну для України потужність за конкурентними цінами.

– Наші ціни на електроенергію дешевші, ніж витрати на виробництво електроенергії в Європі. Ми намагаємося зробити так, щоб можна було забезпечити Україну електроенергією, враховуючи гуманітарний аспект, – зазначила вона.

Вона повідомила, що ООН поінформували про цей план з метою координації дій.

Харезі зазначила, що після завершення технічних аспектів плану, потужність 300 мегаватів може забезпечити потреби в електроенергії до мільйона будинків в Україні протягом місяця.

– Україні зараз важлива кожна кіловат-година електроенергії. Єдиною проблемою для постачання електроенергії в Україну через Молдову та Румунію можуть бути бюрократичні та політичні питання, – сказала вона.

Нагадаємо, внаслідок масованих атак в Україні запроваджуються екстрені відключення світла.

Джерело: Anadolu

Фото: Karpowership