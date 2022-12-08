Декабрь, 08 в 19:19

В Житомирской области правоохранители задержали налоговика во время получения взятки в размере 200 тыс. грн.

По данным следствия, мужчина требовал и получил деньги за то, чтобы якобы существующие нарушения налогового законодательства не были отражены в акте проверки, которую провели в сельскохозяйственном предприятии.

Следствие пока продолжается. В частности, правоохранители ищут сообщников налоговика.

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Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Национальной полиции.

Правоохранители задержали его сразу после получения денег. Оперативные мероприятия проходили под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора.

В Офисе генерального прокурора отметили, что в соответствии с 62-й статьей Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не определена судом.

Напомним, в Одесской области должностные лица Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей организовали масштабную схему вымогательства. Они брали крупные взятки с экспортеров зернового коридора. Через посреднические фирмы дельцы требовали деньги за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других документов, которые позволили экспортерам продавать зерно.

Работники Государственного бюро расследований провели обыски по месту работы и жительства подозреваемых.