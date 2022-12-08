Грудень, 08 в 19:19

У Житомирській області правоохоронці затримали податківця під час одержання хабаря у розмірі 200 тис. грн.

За даними слідства, чоловік вимагав та отримав гроші за те, щоб нібито існуючі порушення податкового законодавства не були відображені в акті перевірки, яку провели у сільськогосподарському підприємстві.

Слідство наразі продовжується. Зокрема, правоохоронці шукають спільників податківця.

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Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Національної поліції.

Правоохоронці затримали його одразу після одержання грошей. Оперативні заходи відбувалися за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що відповідно до 62-ї статті Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути покарана, поки її провина не буде доведена в законному порядку і не визначена судом.

Нагадаємо, в Одеській області посадовці Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів організували масштабну схему здирництва. Вони брали великі хабарі з експортерів зернового коридору. Через посередницькі фірми ділки вимагали гроші за безперешкодне та швидке оформлення фітосанітарних сертифікатів та інших документів, які дозволили експортерам продавати зерно.

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваних.