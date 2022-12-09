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Факты / Україна

Контролирует ситуацию на поле боя: Жданов рассказал, как работает система Дзвин-АС

Валентина Чорна, редактор ленты
АСУ Дзвін-АС

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об автоматизированной системе управления боевыми действиями Дзвин-АС, которая недавно появилась на вооружении в украинской армии.

Он отметил, что эта система позволяет полностью контролировать ситуацию на поле боя – от солдата до Генштаба ВСУ.

— Общая система управления огнем начинается от солдата и заканчивается в Генеральном штабе. Вся информация стекается в Генштаб, даже с нагрудной камеры пехотинца, даже бортовой камеры БМВ, БРТ или танка, данные разведки. Далее, на основе алгоритмов, применяемых искусственным интеллектом, идет команда в ответ по распределению усилий по борьбе с противником. Кому-то ставятся огневые задачи, кому-то — тактические задачи на поле боя, – рассказал Жданов.

По словам эксперта, аналогичные системы есть во многих армиях мира, в том числе в израильской и американской.

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— В первичных вариациях эта система останавливается на этапе предложенных вариантов решения. Окончательный вариант решения остается за человеком. В будущем, я думаю, что при выполнении каких-то отдельных или специальных операций, мы будем полностью полагаться на эту систему. Она будет принимать решение или давать рекомендации по выполнению тех или иных задач, – добавил Жданов.

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Фото: Мілітарний

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