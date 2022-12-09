Жданов объяснил, зачем Украина наладила производство 152-мм снарядов

Декабрь, 09 в 20:33

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем Украина наладила производство снарядов калибра 152 мм.

По его словами, у западных партнеров есть проблемы с производством снарядов к советским образцам артиллерии.

— Наша артиллерия не более чем на 30% состоит из артиллерийских систем калибра 105 и 155 мм, то есть западного образца. Все остальное – это старая советская артиллерия, которая была у нас на вооружении. Снаряды калибра 105 и 155 мм нам в достаточном количестве поставляются странами-партнерами. Но у стран-партнеров есть огромнейшая проблема с производством снарядов к советским образцам артиллерии калибра 120, 122 или 152 мм, — сказал он.

Жданов отметил, что в будущем можно легко поменять технологию производства снарядов из калибра 152 на 155 мм.

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— Нам нужно производить калибры для тех видов артиллерии, которые на сегодняшний день составляют львиную долю нашей артиллерии на поле боя. А потом перестроить предприятие и поменять технологию из калибра 152 на 155 мм – это не проблема, – добавил он.

Напомним, в начале ноября глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина наладила производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.

Запасы наряды стандартов 122 и 152 мм, используемые украинской постсоветской артиллерией, почти исчерпались еще на начальных этапах войны весной и летом.