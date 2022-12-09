Грудень, 09 в 21:32

Військовий експерт Олег Жданов розповів про автоматизовану систему управління бойовими діями Дзвін-АС, яка нещодавно з’явилась на озброєнні в української армії.

Він зазначив, що ця система дозволяє повністю контролювати ситуацію на полі бою – від солдата до Генштабу ЗСУ.

– Загальна система управління вогнем починається від солдата і закінчується у Генеральному штабі. Вся інформація стікається до Генштабу, навіть з нагрудної камери піхотинця, навіть бортової камери БМВ, БРТ або танка, дані розвідки. Далі, на основі алгоритмів, які застосовуються штучним інтелектом, йде команда у відповідь з розподілу зусиль по боротьбі з противником. Комусь ставляться вогневі завдання, комусь – тактичні завдання на полі бою, – розповів Жданов.

За словами експерта, аналогічні системи є в багатьох арміях світу, зокрема в ізраїльській та американській.

Зараз дивляться

– У первинних варіаціях ця система зупиняється на етапі запропонованих варіантів рішення. Остаточний варіант рішення залишається за людиною. У майбутньому, я думаю, що при виконанні якихось окремих чи спеціальних операцій, ми покладатимемося повністю на цю систему. Вона ухвалюватиме рішення або даватиме рекомендації щодо виконання тих чи інших завдань, – додав Жданов.

Фото: Мілітарний