Декабрь, 09 в 20:02

Из-за атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории Украины введены экстренные и аварийные отключения света, но в большинстве регионов пытаются придерживаться стабилизационных графиков отключения электроэнергии.

Как пример, в Киевской области и Киеве сегодня, как и раньше, действуют экстренные отключения света. В то же время в Запорожской и Одесской областях действуют аварийные отключения.

Графики плановых отключений на следующие сутки обнародовали облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Винницкой и Черновицкой областей.

Сейчас смотрят

Где и когда не будет света 10 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

Харьковоблэнерго опубликовал графики почасовых отключений света, которые действуют каждый день с 7:00 до 22:00. Продолжительность отключения света — 3 часа.

График состоит из 12 очередей, начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Чтобы узнать график на сайте Харьковоблэнерго, надо:

Открыть форму, которая находится по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Львовоблэнерго по сравнению с прошлыми днями не изменил плановые графики стабилизационных отключений света.

Львовяне распределены по трем группам, которым в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет может быть выключен дополнительно. В общем электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго придерживается графика распределения электроэнергии между тремя очередями:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь, часы обесточивания: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Узнать свою очередь в пределах плановых отключений можно по этой ссылке.

Запорожская область

Запорожьеоблэнерго ввело на территории области стабилизационные графики почасовых отключений света. В то же время в регионе действуют экстренные отключения света, что распространяется на другие очереди, нежели указанные в плановых графиках.

— В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно отключаться потребители других очередей, а также потребители, которые пока не входят в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям, — говорится в сообщении.

Дополнительно в облэнерго говорят, что заключенные графики почасовых отключений временно не действуют.

В облэнерго обещают, что как только ситуация стабилизируется, регион вернется к почасовым стабилизационным отключениям.

Адреса первой, второй и третьей очередей потребителей г. Запорожье и Запорожского района (подконтрольного Украине), задействованных в графиках стабилизационных отключений, можно узнать по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговоблэнерго, как и накануне, придерживаются графика “три через шесть”, на что повлияли последние российские массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Из-за атак России в области не хватает доказанных лимитов потребления электроэнергии, из-за чего невозможно ввести график “четыре через четыре”.

Перечень адресов, которые входят в три группы отключений электроэнергии, актуальных в условиях применения графика “три через шесть”, находится по этой ссылке.

Закарпатская область

На сайте Закарпатьеоблэнерго были обнародованы графики, действующие в регионе в связи с ситуацией в энергосети.

Из-за изменения величин генерации электроэнергии в области ежедневно будут меняться прогнозируемые часы включения/отключения.

Перечень адресов и графиками стабилизационных отключений можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Хмельницкоблэнерго также ввел в области стабилизационные почасовые отключения света.

Графики учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточивают для распределения электрической энергии между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Чтобы узнать свой адрес в графике почасовых отключений света — перейдите по этой ссылке.

Полтавская область

На 10 декабря Укрэнерго довело до Полтавской области лимит по мощности с 00:00 до 7:00 в 268МВт и с 07:00 до 24:00 в 340МВт.

В Полтаваобленерого для сравнения привели прошлогодние показатели за 10 декабря, когда максимальная мощность составляла 879 МВт.

— Из-за превышения потребления электроэнергии, с 8:00 отключены две очереди одновременно по графику почасовых отключений, — говорится в сообщении.

Ознакомиться с обновленным графиком в Полтавской области можно по этой ссылке.

В то же время о принадлежности адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго продолжают работать графики плановых отключений света, которые были введены 5 декабря.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Каждая из групп имеет свое время, когда их адрес будет обесточен.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В области действуют графики плановых отключений света.

В то же время Кировоградоблэнерго предупреждает, что в регионе могут быть также применены аварийные отключения света, поскольку в энергосистеме области не хватает мощностей.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

Сумыоблэнерго ежедневно публикует графики отключения света в регионе, а в связи с превышением доведенного лимита мощностей на область дополнительно применены графики аварийных обесточиваний.

С 10 декабря было изменено отключение света для трех очередей потребителей в городе Сумы и области:

1 очередь — 00:00-02:00; 04:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.

2 очередь — 02:00-04:00; 06:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

3 очередь — 02:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго продолжают придерживаться “желтого” графика стабилизационных отключений света, который предусматривает для потребителей электроэнергии три часа со светом через три часа без света.

Согласно актуальной информации на сайте, потребители электроэнергии разбиты на две очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве и области стабильно работают графики отключений света, которые были опубликованы главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

График потребителей электроэнергии распределен на три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда их адрес будет обесточен.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

На Буковине действуют графики стабилизационных отключений, введенные Черновцыоблэнерго по распоряжению Укрэнерго.

В то же время в области действуют аварийные отключения света, которые могут применяться независимо от составленных графиков.

Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например, из-за аварийных или плановых работ в сетях, детали о которых обнародованы по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Житомирская, Ровенская и Ивано-Франковская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 7 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.