Грудень, 09 в 20:02

Через атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури на всій території України запроваджені екстрені та аварійні відключення світла, але в більшості регіонів намагаються дотримуватись стабілізаційних графіків відключення електроенергії.

Як приклад, у Київській області та Києві сьогодні, як і раніше, діють екстрені відключення світла. Водночас у Запорізькій та Одеській областях діють аварійні відключення.

Графіки планових відключень на наступну добу оприлюднили обленерго Харківської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 10 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Харківобленерго опублікував графіки погодинних відключень світла, які діють кожного дня з 7:00 до 22:00. Тривалість вимкнення світла – 3 години.

Графік складається з 12 черг, початок кожної з черг змінюється щотижня.

Щоб дізнатись графік на сайті Харківобленерго, треба:

Відкрити форму, яка знаходиться за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Львівська область

Львівобленерго у порівнянні з минулими днями не змінив планові графіки стабілізаційних вимкнень світла.

Львів’яни розподілені по трьох групах, яким у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло може бути вимкнуто додатково. Загалом електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго дотримується графіка розподілення електроенергії між трьома чергами:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 черга, години знеструмлення: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга, години знеструмлення: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Дізнатись свою чергу в межах планових відключень можна за цим посиланням.

Запорізька область

Запоріжжяобленерго запровадило на території області стабілізаційні графіки погодинних вимкнень світла. Водночас у регіоні також діють екстрені відключення світла, що поширюється на інші черги, аніж зазначені в планових графіках.

– У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням, – йдеться у повідомленні.

Додатково в обленерго кажуть, що укладені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

В обленерго обіцяють, що щойно ситуація стабілізується, регіон повернеться до погодинних стабілізаційних відключень.

Адреси першої, другої та третьої черг споживачів м. Запоріжжя та Запорізького району (підконтрольного Україні), що задіяні у графіках стабілізаційних відключень можна дізнатись за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівобленерго, як і напередодні, дотримуються графіка “три через шість”, на що вплинули останні російські масовані ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі України.

Через атаки Росії в області не вистачає доведених лімітів споживання електроенергії, через що неможливо запровадити графік “чотири через чотири”.

Перелік адрес, які входять до трьох груп відключень електроенергії, актуальних за умов застосування графіка “три через шість”, міститься за цим посиланням.

Закарпатська область

На сайті Закарпаттяобленерго були оприлюднені графіки, що діють в регіоні у зв’язку із ситуацією в енергомережі.

Через зміни величин генерації електроенергії в області щоденно будуть змінюватись прогнозовані години включення/відключення.

З переліком адрес та графіками стабілізаційних відключень можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

На 10 грудня Укренерго довело до Полтавської області ліміт по потужності з 00:00 до 7:00 в 268МВт та з 07:00 до 24:00 в 340МВт.

В Полтаваобленерого для порівняння навели торішні показники за 10 грудня, коли максимальна потужність становила 879 МВт.

– Через перевищення споживання електроенергії, з 8:00 відключені дві черги одночасно по графіку погодинних відключень, – йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з оновленим графіком в Полтавській області можна за цим посиланням.

Водночас про приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Хмельницькобленерго також запровадив в області стабілізаційні погодинні відключення світла.

Графіки враховують чотири черги споживачів, які поступово знеструмлюють для розподілу електричної енергії між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Щоб дізнатись свою адресу в графіку погодинних відключень світла – перейдіть за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго продовжують працювати графіки планових вимкнень світла, що були запроваджені 5 грудня.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Кожна з груп має свій час, коли їхня адреса буде знеструмлена.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

В області діють графіки планові відключення світла.

Водночас Кіровоградобленерго попереджає, що в регіоні можуть бути також застосовані аварійні вимкнення світла, оскільки в енергосистемі області не вистачає доведених потужностей.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго щоденно публікує графіки вимкнення світла в регіоні, а у зв’язку з перевищенням доведеного ліміту потужностей на область, додатково застосовано графіки аварійних знеструмлень.

З 10 грудня було змінено вимкнення світла для трьох черг споживачів в місті Суми та області:

1 черга – 00:00-02:00; 04:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.

2 черга – 02:00-04:00; 06:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

3 черга – 02:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Черкасиобленерго продовжують дотримуватися “жовтого” графіка стабілізаційних відключень світла, який передбачає для споживачів електроенергії три години зі світлом через три години без світла.

Згідно з актуальною інформацією на сайті, споживачі електроенергії розбиті на дві черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві та області стабільно працюють графіки відключень світла, які були опубліковані очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Графік споживачів електроенергії розподілений на три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли їх адресу буде знеструмлено.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

На Буковині діють графіки стабілізаційних відключень, запроваджені Чернівціобленерго за розпорядженням Укренерго.

Водночас в області діють аварійні відключення світла, які можуть застосовуватися незалежно від складених графіків.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням для районів області.

Електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад, через аварійні або планові роботи в мережах, деталі про які оприлюднені за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Житомирська, Рівненська та Івано-Франківська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 7 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Прикарпаттяобленерго.